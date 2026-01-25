俳優の反町隆史（52）が25日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。学生時代にアルバイトをしていたことを明かした。料理好きな反町。ルーツは学生時代にモデル業と並行しながらやっていたアルバイトだった。「ラーメン好きだったんでラーメン屋でアルバイトしていたんです」と明かした。しかし「失敗したのが、パチンコ屋とパチンコ屋の間にあるラーメン屋だから、忙しいのよ。ずっと忙しい。だからラー