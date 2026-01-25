アメリカでまた、移民の取り締まりにあたる連邦当局が発砲し、男性が死亡しました。アメリカ中西部ミネソタ州のミネアポリスで24日、移民の取り締まりにあたる連邦当局の職員が男性に発砲しその後、男性は死亡しました。死亡したのは近くに住むアメリカ人とみられる男性（37）で、看護師として働いていたということです。国土安全保障省は、男性が銃を持っていて激しく抵抗したため発砲したと説明していますが、現地メディアにより