【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）【映像】「後頭部ヘッドバッド」被害の瞬間U-23日本代表のDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）が、中国代表選手の危険なヘディングを浴びてピッチに叩きつけられた。このシーンで抗議したMF小倉幸成（法政大）にはイエローカードが出されるも、相手はお咎めなし。ラフプレートと判定にファン