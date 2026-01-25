Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは鹿児島キャンプ最終日の２５日、霧島市の桷志田（かくいだ）多目的広場でサッカー教室を開催した。霧島市を中心とした小学生約１２０人が参加し、約１時間にわたって選手やスタッフと交流を深めた。今季就任した元日本代表の槙野智章監督（３８）は、冒頭で子どもたちにあいさつ。リフティングの指導やボール回し、ミニゲームなどが行われた。監督は基本的に選手と子どもたちの様子を見守りながら、時折輪に