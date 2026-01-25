JR西日本 強い冬型の気圧配置の影響による強風や雪でJR西日本では中国エリアの列車の運転取り止めや見合わせなどを行っています。（25日・午前7時15分現在）因美線では、鳥取駅と智頭駅間が終日運転取り止め。山陰線の浜坂駅から倉吉駅間が終日運転取り止め。木次駅は、木次駅から出雲横田駅間で終日運転取り止め。芸備線の備後落合駅から三次駅間は、始発から運転見合わせ、運転再開は午後以降の予定。 特急列車のス