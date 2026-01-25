今季最強・最長寒波の影響で、今日25日朝にかけて金沢や札幌など日本海側では観測史上1位や1月1位の記録的なドカ雪となり、豪雪地で有名は青森・酸ヶ湯では1月として1位の積雪となっています。寒波の影響は今日25日(日)いっぱい続くため、交通障害などに警戒が必要です。金沢など都市部で観測史上1位の降雪酸ヶ湯も1月1位の積雪1月20日の大寒(だいかん)に合わせるかのように、日本列島には今季最強・最長寒波が襲来。昨夜(24日)