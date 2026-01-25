©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 実は、塩が大好きです！（初鳴きで披露したのでもう知ってる方も多いかも…） 福岡に帰省すると、気づけば紙袋いっぱいに塩を買って帰っています（笑） 集めてきた塩は、いつの間にか、約100