「卓球・全日本選手権・準決勝」（２５日、東京体育館）女子シングルスは、初優勝と４連覇したジュニアとの２冠を目指す張本美和（木下グループ）が、横井咲桜（ミキハウス）に４−３で逆転勝ちした。３年連続で進んで決勝で、４連覇を狙う早田ひな（日本生命）と態勢戦する。張本は第１ゲームは横井のバックハンドからの攻撃に手を焼き８−１１で失った。第２ゲームは８−１０と先にゲームポイントを握られながら１０−１０