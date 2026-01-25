ある日突然、お母さんが亡くなったら子どもはショックで取り乱してしまいますよね。そんなとき、慰めてくれるお父さんにひどい言葉を投げかけてしまうことも……。今回は、奥さんの死後、娘と向き合えなくなったお父さんのエピソードをご紹介します。家族のために必死に働いてきた「ある日突然、妻が倒れました。心筋梗塞を起こし、あっという間に亡くなってしまったんです。妻によく懐いていた娘はショックで部屋から出てこなくな