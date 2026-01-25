1月24日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1リーグ戦第19節の13試合が開催された。 天皇杯で14大会ぶり3回目の優勝を果たしたアルバルク東京は、敵地で大阪エヴェッサと対戦。前半こそ互角の展開が続いたが、後半からA東京が堅守から流れを作り、徐々に主導権をつかむ。終盤はライアン・ロシターのペイントアタックからリードを拡大し、堅実な試合運びを見せたA東京