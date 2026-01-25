[1.24 ベルギー・リーグ第22節 ラ・ルビエール 1-2 シントトロイデン]ベルギー・リーグ第22節が24日に開催され、2位シントトロイデンは敵地で13位ラ・ルビエールに2-1で勝利した。DF谷口彰悟は今季初ゴールを記録。FW後藤啓介は決勝点をアシストした。キャプテンの谷口は0-1の後半18分、右サイドのFKからMFアルブノール・ムヤのクロスに頭で合わせ、豪快にゴール右に押し込んだ。後半44分には自陣で相手の攻撃を防いだ流れか