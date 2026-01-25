[1.24 ブンデスリーガ第19節 フランクフルト 1-3 ホッフェンハイム]ブンデスリーガ第19節が24日に行われ、MF堂安律が所属する7位フランクフルトはホームで3位ホッフェンハイムに1-3で敗れた。これでリーグ戦5試合勝ちなし(3分2敗)。堂安は3-4-2-1のシャドーで先発フル出場した。フランクフルトは前半18分にカウンターからFWアルノー・カリムエンドが決めて先制。しかし、後半7分にホッフェンハイムのFWマックス・モアステット