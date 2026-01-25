立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を結成した。この動きに対し、コラムニストの月岡ツキ氏は「謎の新キャラが出てきた」「“中道”というのがピンとこない」と発言。【映像】保守？革新？中道？各党へのイデオロギー認識（図あり）ニュース番組『わたしとニュース』では、月岡氏と選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに新党の狙いや「中道」という言葉の意味について深掘りした。■「謎の新キャラが…」中道っ