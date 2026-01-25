俳優の反町隆史が２５日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。ストイック過ぎる生活ぶりを明かして、共演者を驚かせた。この日は、現在放送中の同局系ドラマ「ラムネモンキー」でトリプル主演している俳優の大森南朋、声優・俳優の津田健次郎との鼎談（ていだん）。話題が健康について及ぶと、津田から「反町さん、めっちゃ運動してるでしょ？」と水を向けられた反町は「僕は週５で運動なんで。ジムが週３〜４、ピラテ