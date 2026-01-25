大阪市役所大阪市長だった横山英幸氏（44）の辞職に伴う出直し市長選が25日告示され、日本維新の会公認の横山氏と、無所属新人4人の計5人が立候補を届け出た。維新が掲げる「大阪都構想」への3度目挑戦の是非が争点。投開票は衆院選と、22日告示の出直し大阪府知事選と同日の2月8日。届け出した新人4人は会社社長の中条栄太郎氏（56）、芸術家のネペンサ（本名・安達真）氏（51）、自営業の千代知洋氏（58）、NPO法人理事の林