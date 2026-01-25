元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が24日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。卒業後の変化について語った。「グループ活動中はずっと団体行動。休みの日ぐらいは1人でいたいなっていうのが基本だった」と回顧。「今は人混みに出られる。いわゆる性格診断、あれがガラッと変わって」と話した。「INTJっていう建築家といわれるものからESFJっていう領事官になった」と、内向的だった性格が外向