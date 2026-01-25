U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç¸½ÃÏ24Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤ò4-0¤Ç²¼¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½é¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤¹¤ë»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤È¤Ê¤ë21ºÐ°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼ÂÎÏº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç´°ÇÔ¡£Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¹ÈÀ±¿·Ê¹¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤