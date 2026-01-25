卓球の全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）の女子シングルス決勝でライバル対決が実現する。この日の準決勝では世界ランキング１０位の早田ひな（日本生命）が同２２位木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）を下し、同７位の張本美和（木下グループ）も同３２位横井咲桜（ミキハウス）に勝利。ともに底力を発揮し、３大会連続で同じ組み合わせとなった。早田と張本は国内外で火花を散らしており、昨年８月のＷＴＴ