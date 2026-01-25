セーブ王４度、歴代５位の通算４４０セーブを記録しているクレイグ・キンブレル投手（３７）が、メッツとマイナー契約を結ぶことで合意したと２４日（日本時間２５日）、ＮＹポスト紙のＪ・ヘイマン記者がＸ（旧ツイッター）で伝えた。春季キャンプには招待選手として参加するという。キンブレルは伸びる直球と、縦割れカーブを駆使し、ブレーブス時代の１１年から４年連続で最多セーブを記録。だが２４年、オリオールズでは制