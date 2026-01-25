ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ佐藤大樹が２５日、都内でメッセージ絵本「おいでようぱごろう」（双葉社）の出版記念イベントを開催した。友達を作りたい「うぱごろう」と恥ずかしがり屋の「おにごろう」の出会いを描いた物語。絵本を手がけた理由について佐藤は「自分が抱えてるコンプレックスとかで一歩踏み出せない人がたくさんいると思う。小さい人たちに多いのかなと思って勇気を出せるように作りたいと思いました」と明かした。