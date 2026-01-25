HKT48¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏÆ¬¹¾²»¡¹¡Ê¤Â¤È¤¦¤¨¡¦¤Í¤Í¡Ë¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬2026Ç¯1·î24Æü¡¢2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Í¤Í¡×¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÔÆâ¤Î½ñÅ¹¤Ç³«¤­¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç»£±Æ¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¡×¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤òÀ¸¤­¤ëÌ¤Íè¤ÎÃÏÆ¬¹¾²»¡¹¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¥¸¥í¥¸¥í¸«¤¿¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í