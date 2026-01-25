オランダ１部アヤックスの元日本代表ＤＦ冨安健洋が、２４日のホームのフォレンダム戦でベンチメンバー入りしたが、出番はなかった。アーセナル時代の２４年１０月５日のサウサンプトン戦を最後に公式戦出場から遠ざかっており、出場すれば４７６日ぶりだったが、出場機会はなし。それでも、長期離脱から完全復活に向けた段階を着実に歩んでいる。冨安は昨年２月に右膝の手術を受け、同７月にプレミアリーグ・アーセナルとの