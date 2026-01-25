´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆéÎÁÍý¤À¡£²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖMy Kao ¤¯¤é¤·¥é¥Ü¡×¥µ¥¤¥ÈÆÉ¼Ô6154¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹¥¤­¤ÊÆéÎÁÍý¤È¤ª¤¦¤ÁÆé¤Ç¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·"¤Ï¡Ä¹¥¤­¤ÊÆéÎÁÍý¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é ¡Ö¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤ëÆéÎÁÍý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤­¡×¤È¡Ö¤ä¤ä¹¥¤­¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿95¡ó¤¬¡ÖÆéÎÁÍý¤¬¹¥¤­¡×¤È²óÅú¡£¹¥¤­¤ÊÆéÎÁÍý¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö¤¹¤­¾Æ¤­(61¡ó)¡×¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö´ó