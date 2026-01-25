米国が空母戦団を含む大規模海軍戦力を中東に集結させ、イランとの軍事的緊張が最高潮に達している。これに対しイランは米国のいかなる軍事行動も全面戦争と見なして報復すると超強気の対応を予告した。AP通信とロイター通信など外信によると、米海軍の空母「エイブラハム・リンカーン」の戦団がすでにインド洋に進入した。米国は南シナ海にいた空母と駆逐艦、戦闘機などを中東地域に緊急移動させている。合わせてバーレーンに駐留