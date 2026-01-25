経済難を契機に触発されたイランの反政府デモが1カ月近く続く中で関連死亡者が5100人を超えたという集計が出てきた。イラン国外に拠点を置く人権活動家通信（HRANA）は24日、イランのデモと関連し5137人が死亡したことが確認されたと明らかにした。その上で、現在1万2904件をさらに調査しており最小7402人の追加重傷者がいると伝えられていると話した。同団体はイラン当局のインターネット遮断措置と混乱により死亡者数集計と検証