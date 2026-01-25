〈「ちょんまげが結えなくなった力士は引退」は本当…？ 日本人が意外と知らない“ちょんまげ”の秘密「薄毛でまげが結えなくなる力士は…」〉から続く日本国民に愛されている国技・相撲。しかし、土俵の裏側でどんなことが起きているのか、力士たちがどんな生活を送っているのかを知っている人は、少ないのではないだろうか。【変わりすぎ！！】ちょんまげ頭のお相撲さん→ツーブロックの“イケオジ”に大変身した元横綱・白鵬