「卓球、全日本選手権・準決勝」（２５日、東京体育館）女子シングルスで大会３連覇中の早田ひな（日本生命）が、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）を破り決勝に進出した。第１セットは１１−４で調子の良い滑り出しを見せたが、第２セットは、フォアサイドから空いたバックサイドに切り返されるショットへの対応に苦しみ５−１１で落とした。第３セットは取り返したが、第４セットは９−１１で２−２とされ勝負は振