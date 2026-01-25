今回ご紹介するのはダイソーで購入したバンスクリップ。セレクトショップに売っていそうな、可愛いダイカットデザインのバンスクリップなのですが、なんと220円（税込）で購入できるんです！他所で買ったら千円越えはするアイテムなので、コスパ◎ですよ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイカットバンスクリップ 花価格：￥220（税込）種類：タチアオイ／すずら