初詣で「健康」を祈願した人は多いだろう。生涯、自分の足で歩ければ何よりだ。この記事のすべての写真を見る「ただ、日本人は男女ともに、健康寿命が平均寿命より10年ほど短いのが現実です。寝たきりや要介護状態にならず健康なままで生涯を終えるための対策は、今からすぐに始めてほしいですね」と語るのは、整形外科医の萩原祐介先生。手や末梢神経の名医として、全国から患者が絶えない。歩く力を支えるのは「ぐらつかない