◇卓球全日本選手権シングルス最終日（2026年1月25日東京体育館）卓球の全日本選手権が25日に行われ、一般女子の部準決勝で早田ひな（日本生命）と張本美和（木下グループ）が勝利して決勝に勝ち上がった。早田は木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）との一戦を4−2で制し、張本美と横井咲桜（ミキハウス）の決着を待った。フルゲームまでもつれた大熱戦となったが、最後は張本美が4−3で奪い、決勝進出が決まった。