27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤òÁ°¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÅû°æÁí´Æ¤¬¡¢·Ù»¡½ð¤Î½ðÄ¹¤é¤ò½¸¤á¤¿²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤·Îõ¤ÊÁªµóÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ä°½°¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¡¦Åû°æÍÎ¼ù·Ù»ëÁí´Æ¡ÖÉÔÊÐÉÔÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤ò·ø»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¸·Àµ¸øÊ¿¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¢¤ª¤è¤ÓÁªµó·Ù¸î¤ÈÄ°½°Åù¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎËüÁ´¤ò´ü¤·¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹Áªµó¤Î¼«Í³¤È¸øÀµ¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×25Æü¸áÁ°¡¢Åû°æÍÎ¼ù·Ù»ëÁí´Æ¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿·Ù»¡½ðÄ¹¤äÁÜºº