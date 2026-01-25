俳優の鈴木愛理（31）と川口真奈（18）が24日、都内で行われた映画『ただいまって言える場所』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】仲良し！見つめ合う鈴木愛理と川口真奈公開を迎え、鈴木は「撮影から公開まであっという間でした。実は私の家族も昨日映画館で観てくれて。照れくささもあったのですが、家族が『泣いたよ』と言ってくれていたのでホッとしました」とコメント。川口も「昨日からたくさんの方に観て頂けたこ