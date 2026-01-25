国会議事堂と霞が関高市早苗首相は25日のフジテレビ番組で、飲食料品を2年限定で消費税の対象外とする自民党の衆院選政権公約に関し、2026年度内の実現を目指すと表明した。中道改革連合の野田佳彦共同代表は今秋からの導入を主張した。出演した7党首中、6党首が26年度内食料品減税実施の考えを示した。首相は「給付付き税額控除の制度を実行するまでの2年間のつなぎという考え方だ」と説明。社会保障と税の一体改革を巡り超党