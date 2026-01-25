◇卓球全日本選手権シングルス最終日（2026年1月25日東京体育館）卓球の全日本選手権が25日に行われ、一般女子の部準決勝で張本美和（17＝木下グループ）が横井咲桜（21＝ミキハウス）を破り、同日の決勝に進出した。横井のバックハンドに苦しみ、第1ゲームを8−11で落とした。第2ゲームも粘ったが14−16の熱戦を落とす。ただ、劣勢からも反撃。第3ゲームを11−5で制すと、第4ゲームも11−3で奪い追いついた。第5ゲーム