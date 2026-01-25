アメリカン・コミックスの巨匠アーティスト、アレックス・ロスが自身の代表作『キングダム・カム』スーパーマンの勇姿を映像化し、SNSにて掲載している。AI生成ではなくCG制作されたものだ。 DC『キングダム・カム』は1996年発表のコミックシリーズ。新世代の超人たちによって荒廃した世界に、ワンダーウーマンとスーパーマンが帰還する。彼らが秩序を取り戻そうとする中、バッ