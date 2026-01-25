友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は職場の上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は新卒社員の女の子です。ある日上司の東さんに「自主性を持て」と言われ、自主的に仕事をします。しかし彼は主人公を怒り始めました。どうして東さんは怒っているのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作