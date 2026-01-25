巨人の岸田行倫捕手（２９）が２５日、ジャイアンツ球場で自主トレを行った。今季から巨人軍第２１代キャプテンに就任。新戦力が溶け込みやすいように積極的にコミュニケーションを取り、一致団結して１４年ぶり日本一に向かう環境作りをする意向を示している。この日は楽天からＦＡ移籍した則本とＧ球場で対面して言葉を交わす場面もあった。キャンプからは新外国人も合流予定で、新主将として先頭に立ってチームをまとめて