あなたは読めますか？突然ですが、「間隙」という漢字読めますか？日常会話よりも、スポーツ解説やビジネスの戦略などで耳にすることが多い言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「かんげき」でした！「一瞬の守備の間隙を突いて、鮮やかなシュートを決める」「多忙なスケジュールの間隙を縫って、ようやく休暇を取ることができた」のように、物事のあいだ、すきま、または絶好の機会（チャンス）を意味するとき