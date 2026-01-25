あなたは読めますか？突然ですが、「風信子」という漢字読めますか？春に美しい花を咲かせる、あの植物の名前を表す漢字ですが、漢字の見た目から、この読み方を連想するのは非常に難しいのではないでしょうか？気になる正解は……「ひやしんす」でした！「風信子（ひやしんす）」とは、ユリ科の植物で、地中海沿岸を原産とするヒヤシンスのことです。主に観賞用として栽培され、甘い香りのする色鮮やかな花を咲かせます。この漢字