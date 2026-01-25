ロッテは25日、石垣雅海内野手（27）の登録名を「石垣雅海」から「石垣勝海」に変更することを発表した。読みの「まさみ」に変更はない。石垣勝は球団を通じ「登録名の漢字を『石垣雅海』から『石垣勝海』に変更します。勝海という名前には、「海（マリーンズ）が勝つ」という願い、そして相手に勝り、勝利に貢献するという決意を込めています」と説明。「これからも全力で戦います。引き続き応援よろしくお願いします」と意気