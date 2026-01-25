ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。背中を大胆に見せた黒キャミソールワンピース姿を投稿した。18日配信のABEMA「チャンスの時間」で初水着写真集発売を報告した西澤アナ。自身のインスタグラムで「写真集のご予約、有難うございます」とつづり始めた。「発売は4/1でまだ先なので、それまでたまにオフショットを載せていきます。byメイクさんiPhoneカメラ」と背中を大胆に見せた黒