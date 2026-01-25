常に進化を遂げてきた「クラウン」最新モデルトヨタは2025年11月20日に、「クラウンエステート」に「クラウン」シリーズ誕生70周年を記念した特別仕様車「THE 70th」を設定しました。この記念車は、すでに他のクラウンシリーズ（クラウンクロスオーバー、クラウンスポーツ、クラウンセダン）で展開されており、第4弾となるクラウンエステートへの設定をもって“THE 70th”特別仕様車シリーズの全ラインナップが完成しました。