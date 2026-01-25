今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『琴葉姉妹のお城さんぽ 三つ葉葵煌めく江戸の北の要！川越城【VOICEROID旅行】』という湯飲みの茶渋さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）琴葉姉妹が難しい話はほどほどに、埼玉県の「川越城」へ攻め込んだようです。 蔵造りの町が有名ですが出ません。本丸御殿と空堀だけ楽しんできました。 あ、タイトルコールアイキャッチをリニューアルしたよ。かわいいでしょ