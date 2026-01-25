パドレスのダルビッシュ有投手が２５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「自分の引退の報道が出ているので簡単に説明します」などと日本語で記し、現状について日本のファンにも説明した。ダルビッシュについては２４日（日本時間２５日）に現地紙が引退の意向を球団に伝えたと報じられた。その後、本人が英語で「まだ引退するつもりはない」と投稿し、報道を否定していた。その後の日本語の投稿では、パドレスと契約破棄