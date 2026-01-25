ドジャースの大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）、ニューヨークのホテルで行われた全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の夕食会に出席。壇上では司会者の隣に座り、スーツに黒のネクタイ＆シャツというスマートな出で立ちを見せた。スピーチでは真美子夫人、長女、愛犬・デコピンに感謝の思いを伝え「いつもそばにいてくれることを心から感謝しています」と語った。壇上ではスキーンズとにこやかに談笑していた大谷。ス