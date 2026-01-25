「健康のために走ろう！」と思い立った時、多くの人がやってしまいがちな最大の間違いがあります。それは、「家にある普通のスニーカーや運動靴で走り始めること」です。 ある団体の調査によると、日本のランニング人口は過去最高の1055万人（推計）に達し、国民の10人に1人が走る時代となりました 。しかし、その陰で「走り始めたらすぐに膝が痛くなった」「苦しくて三日坊主で終わった」という人が後を絶ちません。