強い冬型の気圧配置が続いており日本海側でも大雪となり、津山市中心部でも積雪がありました。25日午前8時前の津山市中心部の様子です。雪が路面や車の屋根に積もっています。 岡山地方気象台によりますと25日は強い冬型の気圧配置が続き北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪が降りました。 午前9時現在、津山市でも５センチの積雪となりました。気象台によりますと26日は冬型の気圧配置が西からゆるみ岡山県北