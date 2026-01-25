◆卓球◇全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）女子シングルスで、２４年パリ五輪銅メダルで、今大会３連覇中の早田ひな（日本生命）が、史上４人目の４連覇に王手をかけた。準決勝で２３年大会決勝で退けた２１歳の木原美悠（トップ名古屋）をゲームカウント４―２で下し、５年連続で同日の決勝に進出した。第１ゲームを１１―４と木原を圧倒。だが、続く第２ゲームは序盤に５連続失点し、５―１１と落とし、第３ゲーム