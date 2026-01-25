◆テニス▽全豪オープンテニス第８日（２５日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２５日＝吉松忠弘】東京パラリンピック車いすテニス女子ダブルスで、上地結衣（三井住友銀行）と組んで銅メダルを獲得した世界ランキング１０２位の大谷桃子（かんぽ生命）が、２０２４年ウィンブルドン以来約１年半ぶりに４大大会に挑む。２７日に開幕する車いすテニスの本戦および予選の組み合わせが会