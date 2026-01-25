楽天から巨人にＦＡ移籍した則本昂大投手（３５）が２５日、ジャイアンツ球場で自主トレを行い、２日連続でブルペン入りした。室内練習場のブルペンで同じく先発候補の西舘勇陽投手（２３）、赤星優志投手（２６）と３人で並んで投球練習。それぞれが力強い球を投じ、熱気に包まれた。巨人では先発として期待される則本は移籍後初めてＧ球場を訪れた２４日もブルペン入り。ブルペン連投で状態の良さを披露した。